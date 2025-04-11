Аккаунт NHL Europe вернул слово «Россия» в видео с речью Овечкина

Европейский аккаунт НХЛ (NHL Europe) в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена) добавил слово Russia («Россия») в субтитры речи капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
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