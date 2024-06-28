Военные в США заявили о распаде российского спутника "Ресурс-П" на орбите

Его разрушение привело к появлению более 100 отслеживаемых обломков Космическое командование вооруженных сил США заявило, что российский спутник "Ресурс-П", предположительно, распался на околоземной орбите.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии