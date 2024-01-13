Дочка героически погибшей под обстрелом ВСУ жительницы Белгорода записала грустное видео

На данный момент ей становится лучше. Ребёнок идёт на поправку. Девятилетняя Настя записала грустное видео, в котором рассказала людям о том, как они с матерью в Белгороде попали под обстрел Вооружённых Сил Украины (ВСУ) и чем для неё обернулась эта трагедия.