Дочка героически погибшей под обстрелом ВСУ жительницы Белгорода записала грустное видео

На данный момент ей становится лучше. Ребёнок идёт на поправку. Девятилетняя Настя записала грустное видео, в котором рассказала людям о том, как они с матерью в Белгороде попали под обстрел Вооружённых Сил Украины (ВСУ) и чем для неё обернулась эта трагедия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии