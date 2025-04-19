В Казахстане похвалили мужчину пырнувшего русского на заправке и призвали русских «сидеть у себя на болотах»

Avia.pro - СМИ Тёплый апрельский день, рёв мотоциклов и ожидание нового сезона — для Александра Ярцева, мотоциклиста из Москвы, открытие мотосезона 2025 года в казахстанском Шымкенте должно было стать праздником.
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