Поисковики нашли на месте боёв под Волгоградом медальон солдата ВОВ из Ростова-на-Дону

Поисковики общественного объединения "Отечество" из Татарстана вели раскопки на местах боёв в Волгоградской области и нашли медальон солдата Великой Отечественной войны, которого призвали из Ростова-на-Дону, сообщают из штаба поискового отряда.
Поисковики общественного объединения "Отечество" из Татарстана вели раскопки на местах боёв в Волгоградской области и нашли медальон солдата Великой Отечественной войны, которого призвали из Ростова-на-Дону, сообщают из штаба поискового отряда.
Свежие комментарии