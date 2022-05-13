Царьград

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Поисковики нашли на месте боёв под Волгоградом медальон солдата ВОВ из Ростова-на-Дону

Поисковики нашли на месте боёв под Волгоградом медальон солдата ВОВ из Ростова-на-Дону

Поисковики общественного объединения "Отечество" из Татарстана вели раскопки на местах боёв в Волгоградской области и нашли медальон солдата Великой Отечественной войны, которого призвали из Ростова-на-Дону, сообщают из штаба поискового отряда.

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