Добрый день, Империя. Как известно, за 300% прибыли капиталист продаст даже веревку, на которой его и повесят – но то, как иные компании выходят из “сложных ситуаций”, иногда вызывает оторопь даже у таких здоровых циников, как мы в своем Мордоре.
Обтеслиться по самые уши
Комментарии
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М
ММ
Особенно хорошо использовать автомобили Тесла в России. На каком-нибудь маршруте типа Урал-Крым хотя бы. Мне вот очень интересно, за сколько дней доберется владелец оного авто до Крыма?
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7 час.
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