Обтеслиться по самые уши

Добрый день, Империя. Как известно, за 300% прибыли капиталист продаст даже веревку, на которой его и повесят – но то, как иные компании выходят из “сложных ситуаций”, иногда вызывает оторопь даже у таких здоровых циников, как мы в своем Мордоре.