Эксперт Денисенцев: разработчики ИИ составят конкуренцию мировым разведкам

Противостояние традиционных разведок государств в мире может разбавиться новыми игроками. Ими станут спецслужбы и частные военные компании (ЧВК) транснациональных корпораций, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта (ИИ).
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