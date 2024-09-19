Жертва организованного мужем массового изнасилования назвала обвиняемых мужчин «дегенератами»

Бывшая жена француза, обвиняемого в найме незнакомцев для изнасилования, когда она была под воздействием лекарственных препаратов, заявила суду, что она никогда не давала согласия, а мужчины, которые насиловали ее, были «дегенератами», пишет The Guardian.
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