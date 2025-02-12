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Царьград

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Захарова назвала обмен территориями, предложенный Зеленским, бредом

Захарова назвала обмен территориями, предложенный Зеленским, бредом

Мария Захарова раскритиковала слова Зеленского об обмене территориями, назвав их бредом. Григорий Карасин охарактеризовал его как спекулянта, а Дмитрий Медведев подчеркнул, что для представителей киевского режима это лишь «чушь».

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