В Петербурге начались мероприятия, посвящённые 81-й годовщине прорыва блокады. В ознаменование 81-й годовщины прорыва блокады петербуржцы возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
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