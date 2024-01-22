В Хакасии нашли потерянную пещеру, которая оказалась забита бутылками из 70-х

В Хакасии группа спелеологов-энтузиастов занимается поисками новых или забытых пещер в Хакасии. В выходные они нашли в Боградском районе пещеру с названием Потехинская щель, она числилась так называемое "официальной потеряшкой", пишет издание "Хакасия".