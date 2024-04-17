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FTimes

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Вспышка туберкулёза произошла в школе приморского города Дальнегорска

Вспышка туберкулёза произошла в школе приморского города Дальнегорска

Вспышка туберкулёза произошла в школе приморского города Дальнегорска Татьяна СергееваВ живописном городе Дальнегорске, где морской бриз смешивается с запахом хвойных лесов, вспыхнула неожиданная тревога.

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