Вспышка туберкулёза произошла в школе приморского города Дальнегорска Татьяна СергееваВ живописном городе Дальнегорске, где морской бриз смешивается с запахом хвойных лесов, вспыхнула неожиданная тревога.
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