BAZA: обвинение экс-министра торговли Подмосковья в нападении оказалось ложным

Бывшая девушка Михаила Хубутии, заявившая о нападении с топором, путается в показаниях.История с якобы нападением бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубутии на его экс-пассию Юлию Ван, видимо, оказалось выдумкой.
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