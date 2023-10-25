Бывший глава МИД Египта: конфликт в Израиле сократил поставки газа в Европу

Бывший министр иностранных дел Египта Набил Фахми заявил РИА Новости, что обострившийся конфликт между Палестиной и Израилем привел к сокращению поставок энергоносителей в европейские страны, а в дальнейшем может оказать негативное влияние на рынок нефти.