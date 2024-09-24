Рогов: войска РФ ворвались в Угледар в ДНР, идут уличные бои

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил в своем ТГ-канале, что российские Вооруженные силы достигли окраин Угледара в Донецкой народной республике, находящегося под контролем ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии