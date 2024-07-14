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Президент «БроукБойз» Егоров: «Ничего не знаю о совместной школе Евгения Плющенко и «Броуков», но идея отличная»

«Ничего не знаю о совместной школе Евгения Плющенко и «Броуков», но идея отличная – почему бы и нет?!» – написал президент «БроукБойз».

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