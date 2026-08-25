Переименование как оружие: Трамп хочет изменить название озера Онтарио Президент США Дональд Трамп вновь удивил публику неожиданным геополитическим демаршем.
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Переименование как оружие: Трамп хочет изменить название озера Онтарио Президент США Дональд Трамп вновь удивил публику неожиданным геополитическим демаршем.
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