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Коллинс о победе над Свитолиной: «Вчера ходили на «Барби», у меня все песни в голове вертятся»

В Монреале она обыграла украинку 6:2, 6:2. «У меня в голове такой бардак был. Вчера мы ходили на «Барби», и утро у меня прошло в теме Барби.

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