Последствия удара по очередному мосту в Славянске, на этот раз связывающему город с поселком Былбасовка на западе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Последствия удара по очередному мосту в Славянске, на этот раз связывающему город с поселком Былбасовка на западе.
Свежие комментарии