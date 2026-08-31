Новый Малкин из ЦСКА и главный талант чемпионов. 5 молодых игроков КХЛ, за которыми стоит следить в новом сезоне

Новое поколение наступает.Каждый сезон КХЛ обязательно открывает несколько новых имен. Кто-то получает шанс из-за травм и кадровых проблем, кто-то впечатляет тренеров на предсезонке, а кто-то настолько ярко проявляет себя в МХЛ, что просто не оставляет клубу выбора.
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