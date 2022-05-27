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«Тинькофф банк» временно прекращает открывать валютные вклады. В будущем банк может вернуть валютные вклады, но с отрицательными ставками

«Тинькофф банк» временно прекращает открывать валютные вклады. В будущем банк может вернуть валютные вклады, но с отрицательными ставками

Об очередном новшестве «Тинькофф банк» рассказал в своем Telegram-канале: с 28 мая организация перестанет открывать валютные вклады и продлевать уже открытые.

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