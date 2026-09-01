Ушаков считает странным выбор Пашиняна выступить на армянском языке

Помощник президента России Юрий Ушаков выразил удивление решением премьера Армении Никола Пашиняна выступить на армянском языке на саммите ШОС в Бишкеке, подчеркнув его знание русского и редкость такого выбора в прошлом.
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Пашинян выступил на армянском, вместо русского- ах, какое коварство!
А вот давайте поставим себя на его место. И это вам предстоит произнести речь. Но какой язык избрать?
И Пашинян, как нормальный патриот, выступил на своем национальном языке! Кто посмеет осудить его за это?
Кроме наших диванных идиот- патриотов- никто!
А потому, как бы ни складывались наши отношения с арменией, я на стороне Пашиняна! Вот он не предавал интересы своего народа! Ах, он захотел в ЕС?
Ну, да. Захотел. Потому, что понял: С Россией, с ее гнилой и слабой экономикой, дел иметь не следует. Пора искать себе партнера посильнее.
Что, господа русские патриоты? Не хочется читать? Хочется снова пережевывать мрию про Великую Россию? Ну, не читайте. Только ведь,как бы вы ни зажмуривались, правда не перестанет быть правдой. А правда в том, что Россия, предав идеалы социализма, утратила всякую привлекательность для наших «Братьев». И в самом деле: Если за Россией раньше стояла мощная идеология марксизма и такая же мощная экономика- то сейчас, когда мы сами запретили идеологию у себя в конституции, а Советскую экономику сами развалили- у России не осталось ничего привлекательного, чтобы привлечь наших бывших Братьев. И они логично решили: Если Россия решила идти на дно- то пусть отправляется туда без нас!
Ну и что здесь противоестественного?
На месте Армении любой наш диванный идиот- патриот поступил бы так же!
Обнул паспорта армян, кто не проживал в РСФСР..