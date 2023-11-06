"Можем вызвать Цыгановым психиатрическую помощь": пранкеры Лексус и Вован ответили, был ли розыгрыш

Рассказываем, чем закончился скандал с "обысками" в доме Цыгановых.Семейный скандал вокруг Виктории Цыгановой и ее мужа Вадима Цыганова, вызванный публикацией о "обысках" в их доме, принял неожиданный оборот.
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