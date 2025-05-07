Разработка ПСД для реставрации смоленского костела обойдется почти в 29 миллионов рублей

Минкульт ищет подрядчика для создания проекта реставрации смоленского костела Министерство культуры РФ открыло конкурс на поиск подрядчика, которому предстоит разработать проектно-сметную документацию для реставрации костела в Смоленске.
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