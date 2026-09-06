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Царьград

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"Cесть на последний поезд с чемоданами": На Западе предсказали бегство Зеленского

"Cесть на последний поезд с чемоданами": На Западе предсказали бегство Зеленского

Пока украинские власти уверяют в непоколебимости фронта, на Западе всё громче звучат прогнозы о "плане Б" для Зеленского: чемоданы с наличными, последний поезд и скрытная жизнь в изгнании.

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