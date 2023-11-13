Роскачество назвало дату вступления в силу ГОСТа на школьную форму

Роскачество объявило о вступлении в силу ГОСТа на школьную форму в середине 2025 года. Стандарт будет утвержден в 2024 году и будет включать в себя требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы, заявил глава ведомства Максим Протасов.