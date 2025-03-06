Politico выяснила, что команда Трампа тайно обсуждала с украинской оппозицией

Представители команды президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с экс-премьером и главой партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко и членами партии бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», пишет Politico.
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