Поезда МЦД от «Дегунино» и «Бескудниково» поедут по измененному графику

В связи с развитием инфраструктуры во второй половине мая изменится расписание некоторых пригородных поездов Киевского и Белорусского направлений, поездов первого и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров и аэроэкспрессов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии