Клопп о 3:1: «Бенфика» билась насмерть. «Ливерпуль» позволил ей чуть больше, чем нужно, мы могли защищаться получше»

Юрген Клопп оценил игру «Ливерпуля» и «Бенфики» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Непросто приехать сюда и выиграть выездной матч Лиги чемпионов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх