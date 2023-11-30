Марочко: ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие уничтожили пункт управления подразделения ВСУ на Донецком направлении. Ликвидировать объект удалось при точечном ударе по Часову Яру, сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
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