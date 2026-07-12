Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), получившего известность из-за своей русофобской позиции.
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