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Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма

Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), получившего известность из-за своей русофобской позиции.

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