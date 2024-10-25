Ученые нашли причину осенней хандры россиян

В том, что вам грустно, виноваты гены — у россиян нашли мутацию, связанную с осенней хандрой. «Ученые медико-генетического центра Genotek заявили, что у каждого десятого россиянина есть мутация, связанная с сезонным аффективным расстройством.
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