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Русская весна

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Ученые нашли причину осенней хандры россиян

Ученые нашли причину осенней хандры россиян

В том, что вам грустно, виноваты гены — у россиян нашли мутацию, связанную с осенней хандрой. «Ученые медико-генетического центра Genotek заявили, что у каждого десятого россиянина есть мутация, связанная с сезонным аффективным расстройством.

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Комментарии
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F I
У меня в юности было любимое время года -осень . Любимые цветы хризантемы .  Лет 20 как цветы как и прежде  люблю , а осень как и зиму ненавижу
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