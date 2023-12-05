С такими переговорщиками и врагов не надо

Natalija Osminina

Если уж говорить о мирных переговорах, то только тогда, когда капитуляции запросят сами США. Украина тут -лишь поле битвы России с США. Очередная Сечь. С чего началась СВО? - с того, что Байден и НАТО отказались выполнить требование Путина отвести НАТО на состояние 1997 года. И предпочли порубиться в степях Украины с Россией, доказывая, кто сильнее. Оказалось, что США проиграли. И денег нет на Украину, и оружия, и украинцев не осталось и наемники сдриснули. Пришло время признать это. Вот когда, пусть даже "секретными протоколами" (если не хотят позориться перед миром) будет закреплен вывод НАТО из зоны стран бывшего Варшавского договора и физически подкреплен самим выводом (мотивируя небходимостью переброски сил НАТО на борьбу с Китаем), тогда уже в "мирных переговорах" по Украине возможно обсуждение очередного "Минска". То есть прекращение дальнейшего Российского наступления (как и Украинского) по факту нахождения в этот момент СВО, или по 4-м новым российским областям. При этом США обязуются отвести НАТО и прекратить субсидирование Украины деньгами и оружием. Но главное- по причине разрушения всей энергоинфраструктуры городское население должно покинуть Украину. Оставшееся население скатится в гражданскую войну, петлюровщину и махновщину. Что вполне естественно по причине убитой экономики, отсутствия рабочих рук, голода и наличия на руках населения огромного числа оружия. Какие-то области, устав от такой жизни и денацифицировавшись естественным путем, могут провести Референдумы и попроситься в состав России. Спешить России некуда. Пусть спешат те, кого сама Природа опускает ниже и ниже- США и Европа.