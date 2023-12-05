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С такими переговорщиками и врагов не надо

С такими переговорщиками и врагов не надо

Явлинский заявил, что в ноябре предлагал Путину стать посредником в переговорах с КиевомВ переговорах нужен авторитетный человек, чем Явлинский не является.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Либеральный сброд.. им бы только капитуляции подписывать, а не мирные переговоры.
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16 час.
Natalija Osminina
Если уж говорить о мирных переговорах, то только тогда, когда капитуляции запросят сами США. Украина тут -лишь поле битвы России с США. Очередная Сечь. С чего началась СВО? - с того, что Байден и НАТО отказались выполнить требование Путина отвести НАТО на состояние 1997 года. И предпочли  порубиться в степях Украины  с Россией, доказывая, кто сильнее. Оказалось, что США проиграли. И денег нет на Украину, и оружия, и украинцев не осталось и наемники сдриснули. Пришло время признать это.  Вот когда, пусть даже &quot;секретными протоколами&quot; (если не хотят позориться перед миром) будет закреплен  вывод НАТО из зоны стран бывшего Варшавского договора и физически  подкреплен самим выводом (мотивируя небходимостью переброски сил НАТО на борьбу с Китаем), тогда уже в &quot;мирных переговорах&quot; по Украине возможно обсуждение  очередного &quot;Минска&quot;. То есть прекращение дальнейшего Российского наступления (как и Украинского)  по факту нахождения в этот момент СВО, или по 4-м новым российским областям.  При этом  США обязуются  отвести НАТО и прекратить субсидирование Украины деньгами и оружием. Но главное- по причине разрушения всей энергоинфраструктуры  городское население  должно покинуть Украину. Оставшееся население  скатится в гражданскую войну, петлюровщину и махновщину. Что вполне естественно по причине  убитой экономики, отсутствия рабочих рук, голода и наличия на руках населения огромного числа оружия.  Какие-то области, устав от такой жизни и денацифицировавшись естественным путем,  могут провести  Референдумы и попроситься в состав России. Спешить России некуда. Пусть спешат те, кого сама Природа опускает ниже и ниже- США и Европа.
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16 час.

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