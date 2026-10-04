Узбекистан ведёт переговоры с Россией и Казахстаном о начислении мигрантам пенсий

Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Власти Узбекистана ведут переговоры с Россией, Казахстаном и рядом других государств о взаимном признании трудового стажа мигрантов и начислении пенсионных выплат за периоды работы за рубежом.
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Наши кто ещё при союзе работал у них не могут получить подтверждения стажа, не то что пенсию от них получить. Такие вопросы нужно решать через референдум.
Это уже просто издевательство по отношению к российским пенсионерам!
Уже просто тошнит от идей захребетников
с чего вдруг то мы должны платить этим "ценным", совсем крыша поехала.