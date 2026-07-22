На Кубани осудили убившую пятилетнего сына за непослушание

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал 37-летнюю жительницу Крымска виновной в убийстве своего пятилетнего сына в 2024 году из-за агрессии на его непослушание, и приговорил ее к 15 годам лишения свободы.