Бастрыкин заинтересовался пьяными охранниками в больнице

Следователи организовали проверку после инцидента в новосибирской больнице. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту нападения охранников новосибирской больницы № 2 на посетительницу.
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