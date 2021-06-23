Обвиняемым по делу о трагедии в “Зимней вишне” предоставят последнее слово

Сегодня последнее слово предоставят обвиняемым по делу о трагедии в “Зимней вишне”. В Заводском суде Кемерова пройдёт заседание, которое несколько раз откладывалось.
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