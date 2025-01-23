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Царьград

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Депутат Колунов анонсировал изменения в школах: При чём здесь SHAMAN и Газманов

Депутат Колунов анонсировал изменения в школах: При чём здесь SHAMAN и Газманов

В школах начнут изучать песни SHAMAN и ГазмановаДепутат Сергей Колунов рассказал РИА Новости, что уже с 1 сентября школьники 1–8 классов, вероятнее всего, начнут изучать патриотические песни.

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