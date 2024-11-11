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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Вадим Скоробогатов
    США нация БАНДИТОВ, МОШЕННИКОВ И ВОРОВ по всему миру...Где , когда, и кого это ГОВНОАРМИЯ США победила???Технологии в...Психология америк...

Психология американцев

Повторяем    пост   про  американцев  из  старой тетради -  а  то,  знаете,  некоторые  наивные     товарищи  думают, что   вот  сейчас    приедет  барин придёт  Трамп, барин нас  рассудит и всё  порешает.

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Комментарии
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Olegus
«Американцы – подлая и лицемерная нация; они всегда присваивали себе чужие открытия, достижения и победы. Нет в мире более заносчивых и глупых людей, чем американцы». «Мы англосаксы. А когда англосаксу что-то нужно, он идёт и берёт». «Мы в Америке получили три неоценимых дара: свободу слова, свободу совести и – благоразумие, удерживающее нас от того, чтобы ими пользоваться». Марк Твен
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
США нация БАНДИТОВ, МОШЕННИКОВ И ВОРОВ по всему миру...Где , когда, и кого это ГОВНОАРМИЯ США победила???Технологии все ворованные у других стран...в том числе и у России и германии.
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8 час.

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