Повторяем пост про американцев из старой тетради - а то, знаете, некоторые наивные товарищи думают, что вот сейчас приедет барин придёт Трамп, барин нас рассудит и всё порешает.
Психология американцев
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Olegus
«Американцы – подлая и лицемерная нация; они всегда присваивали себе чужие открытия, достижения и победы. Нет в мире более заносчивых и глупых людей, чем американцы». «Мы англосаксы. А когда англосаксу что-то нужно, он идёт и берёт». «Мы в Америке получили три неоценимых дара: свободу слова, свободу совести и – благоразумие, удерживающее нас от того, чтобы ими пользоваться». Марк Твен
Ответить
10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
США нация БАНДИТОВ, МОШЕННИКОВ И ВОРОВ по всему миру...Где , когда, и кого это ГОВНОАРМИЯ США победила???Технологии все ворованные у других стран...в том числе и у России и германии.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии