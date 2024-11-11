Психология американцев

Olegus

«Американцы – подлая и лицемерная нация; они всегда присваивали себе чужие открытия, достижения и победы. Нет в мире более заносчивых и глупых людей, чем американцы». «Мы англосаксы. А когда англосаксу что-то нужно, он идёт и берёт». «Мы в Америке получили три неоценимых дара: свободу слова, свободу совести и – благоразумие, удерживающее нас от того, чтобы ими пользоваться». Марк Твен