Главе СК России будет представлен доклад о ходе проверки сообщения о противоправных действиях членов интернет-сообщества в Москве

В эфире программы на федеральном телеканале обсуждалась деятельность сообщества, участники которого, по утверждениям героев передачи, используют манипуляции для склонения женщин к интимной близости, тайно фотографируют и снимают их на видео, а затем публикуют материалы без согласия в закрытых чатах.