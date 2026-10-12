Главе СК России будет представлен доклад о ходе проверки сообщения о противоправных действиях членов интернет-сообщества в Москве

В эфире программы на федеральном телеканале обсуждалась деятельность сообщества, участники которого, по утверждениям героев передачи, используют манипуляции для склонения женщин к интимной близости, тайно фотографируют и снимают их на видео, а затем публикуют материалы без согласия в закрытых чатах.
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