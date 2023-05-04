Мужчина отправил ударом в нокаут девушку в Калининграде

В Калининграде сотрудники полиции разыскивают мужчину, который ударил девушку. В Сети было опубликовано видео с камер наблюдения, на которых запечатлено, как мужчина возле парковки наносит удар девушке, после которого она падает прямо на асфальт.
В Калининграде сотрудники полиции разыскивают мужчину, который ударил девушку. В Сети было опубликовано видео с камер наблюдения, на которых запечатлено, как мужчина возле парковки наносит удар девушке, после которого она падает прямо на асфальт.
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