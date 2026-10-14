Сергей Булкин/ТАСС С 2022 года из-за атак украинских боевиков погибло свыше 9 тысяч мирных жителей. Об этом 14 октября заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе диалога с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком на пленарном заседании Третьего комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.