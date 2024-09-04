США готовы помочь Египту в обеспечении безопасности границы с Газой

Американские власти готовы оказать Египту помощь с обеспечением безопасности на участке границы с сектором Газа в случае реализации сделки по урегулированию в анклаве, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии