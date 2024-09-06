Как почва с органическими удобрениями сохраняет больше углерода

Ответить на вопрос помогли современные технологии. Поскольку за последние десятилетия уровень углекислого газа в атмосфере увеличился, становится все более актуальным поиск стратегий улавливания и удержания углерода, и органические удобрения могут сыграть в этом свою роль.
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