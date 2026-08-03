Сервис "Мобильный избиратель" начал работу в Тамбовской области

Сервис «Мобильный избиратель» даёт возможность избирателю проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Тамбовской областной Думы вне зависимости от места его регистрации (прописки).
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