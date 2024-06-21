Ученые из Австралии нашли способ избавиться от болей в пояснице

Специалисты назвали простое упражнение, которое эффективно облегчает боль в пояснице.Ученые из австралийского Университета Маккуори выяснили: боль в пояснице можно устранить не только лекарственными препаратами, но и обычной ходьбой.
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