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Царьград

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Ученые из Австралии нашли способ избавиться от болей в пояснице

Ученые из Австралии нашли способ избавиться от болей в пояснице

Специалисты назвали простое упражнение, которое эффективно облегчает боль в пояснице.Ученые из австралийского Университета Маккуори выяснили: боль в пояснице можно устранить не только лекарственными препаратами, но и обычной ходьбой.

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