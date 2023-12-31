Три года за веру: религиозный украинец и сложная динамика мобилизации Ольга ВайленкоПоследние события на территории Украины свидетельствуют о сложной ситуации в сфере военной мобилизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ударами возмездия Армия России ликвидировала высших офицеров СБУ и наемников в Харькове
- Враг пытался атаковать Крым ночью, самолет НАТО наводил беспилотники
- Российские войска активно двигаются к Часову Яру и по пути украинскую мадам «Брошкину» спасли под Крынками: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 декабря 2023 года
Свежие комментарии