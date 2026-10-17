Автомобиль выехал на футбольное поле во время матча в городе Вичита (штат Канзас). В результате погибли два человека, еще несколько пострадали, сообщает телеканал KWCH со ссылкой на полицию.
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