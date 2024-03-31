Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Махачкале и Каспийске. Спецназ ФСБ заблокировал террористов.
Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске из-за террористов
Комментарии
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Андрей Алферов
Враг - США (В.Путин) Только создание угрозы территории США,для цели равной и неделимой безопасности остановит агрессию США на территорию нашего Отечества. Должен быть массовый запрос общества о смене военной доктрины ответно-встречного удара на военную доктрину, превентивного удара, вззаимного нацеливания, как было при СССР до Ельцинской декларации 1994 года. Тогда гегемон остановится. В противном случае и до Урала ,и до Сахалина будут бомбить.
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13 час.
Андрей Алферов
https://mirtesen.ru/people/285698345/blog/46174915019
В.Путин обозначил первым, кто враг - 31 марта - Андрей Алферов - 285698345
undefined - МирТесен
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13 час.
Андрей Алферов
Под прикрытием теракта в Москве, США, как реальный враг России открыли второй,среднеазиатский,афганский фронт. Не зря же США оставили бармалеям оружия на 100 ярдов когда якобы сбежали с Афганистана. Сейчас по всей стране начнут взрывать. Выход : создать угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Установка полетных заданий в стратегическое Я0 на территорию нашего противника, как было при СССР, остановит агрессию по всем фронтам.
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12 час.
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