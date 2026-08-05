«Москва есть Москва»: Собянин рассказал, почему туристы массово едут в столицу

Два раза — это не просто цифра. Это принципиально иной масштаб. Москва, которая еще десять лет назад воспринималась многими как транзитный пункт или город для шопинга, сегодня отбирает туристов у Парижа и Рима.
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